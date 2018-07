La Bourse de Tunis débute la séance de ce mardi dans le vert où le Tunindex affiche une hausse de 0,01% avec 8 070,01 points dans un volume total de 0,572 MTND.

Dans le vert, TELNET HOLDING grimpe de 3,13% à 11,20TND suivie par SOTRAPIL et ICF qui gagnent respectivement 2,98% et 2,91% à 14,83 TND et 56,50 TND.

A la baisse, TAWASSOL GROUP HOLDING chute de 2.94% à 0.33 TND tout comme ALKIMIA et CELLCOM qui baissent respectivement de 2,50% et 2,15% 33,10 TND 1,82 TND.