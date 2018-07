La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a appelé, lundi 9 juillet 2018, le président de la République à assumer sa pleine responsabilité envers le peuple tunisien en s’attaquant aux racines du terrorisme.

Cet appel intervient au lendemain d’une attaque terroriste qui a visé une patrouille de la garde nationale à Ghardimaou, gouvernorat de Jendouba, près de la frontière tuniso-algérienne. L’attaque a fait 6 morts parmi les gardes nationaux.

“Pour éradiquer le terrorisme à la source, il est impératif que le président de la République, en tant que chef suprême des forces armées, s’attaque à la racine du mal, ainsi qu’à ses origines financières et idéologiques”, lit-on dans une déclaration publiée par la Ligue.

Selon la LTDH, le phénomène du terrorisme menace désormais le processus de la transition démocratique ainsi que la stabilité de l’Etat et ses institutions.

Par ailleurs, la LTDH appelle à assécher les sources de financement du terrorisme et à poursuivre toutes les parties liées à ce fléau.

“Pour lutter contre le terrorisme, nous devons à tout prix tarir les sources”, plaide la Ligue, invitant l’ensemble des Tunisiens à s’attacher aux fondements de l’Etat moderne, à défendre la patrie et son intégrité territoriale et à rejeter toute forme de violence, d’extrémisme, de haine et d’exclusion.