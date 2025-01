Le représentant permanent auprès de l’Organisation des Nations unies, Tarek Ladab, a réitéré l’engagement résolu de la Tunisie a soutenir les efforts, les stratégies et les mécanismes de coopération visant à combattre le terrorisme transfrontalier et transcontinental.

Ladab s’exprimait lors de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la “lutte contre le terrorisme en Afrique”, tenue mardi dernier.

Dans son intervention, il a souligné que « l’Afrique fait toujours face à de nombreux défis et menaces qui se nourrissent chaque jour davantage, citant en particulier le terrorisme ».

« La Tunisie, a-t-il enchaîné, insiste sur la nécessité de faire face à cette menace grandissante en s’attaquant aux causes profondes de l’extrémisme violent et du terrorisme et appelle à accélérer la résolution des conflits et des crises qui favorise l’expansion des organisations terroristes ».

Par ailleurs, Tarek Ladab a souligné que la Tunisie estime nécessaire l’adaptation des efforts d’aide aux pays africains à progresser dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable des agendas 2030 et 2063 de manière à renforcer la prévention de l’extrémisme violent et le terrorisme, conformément à la stratégie des Nations Unies de lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, il a souligné l’importance d’une participation active des femmes et des jeunes aux efforts visant à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent, ainsi que dans l’instauration de la paix, de la stabilité et du développement durable.