Le Collège du Conseil du Marché Financier (CMF) réuni le lundi 27 janvier 2025, a décidé de modifier l’organigramme du CMF pour créer une nouvelle structure dédiée à la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes.

D’après un communiqué du CMF, publié mardi, cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement des efforts nationaux en matière de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes, et vise à promouvoir l’intégrité du secteur financier tunisien.

Cette structure qui sera administrativement rattachée au Président du CMF, a pour objectif de renforcer la capacité de l’institution à gérer les risques associés aux thématiques en question et d’assurer la conformité aux normes internationales et aux meilleures pratiques en la matière.

Elle sera principalement chargée d’orienter les travaux d’inspection et de contrôle des intervenants soumis à la supervision du CMF sur la base d’une approche basée sur les risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes et d’ assurer une coordination efficace avec les structures nationales et internationales concernées.

Cette structure aura également, pour missions de renforcer les compétences techniques, de superviser les programmes de formation dans le domaine de la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes, ainsi que d’assurer une réponse rapide aux évolutions légales et financières dans ce domaine.