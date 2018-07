Le Conseil régional du gouvernorat de Sfax, réuni vendredi 6 juillet dans sa 2e session ordinaire pour 2018, a adopté la recommandation de la Commission de développement durable visant l’arrêt de toutes activités phosphatières dans la région : transport, production et exportation.

La plupart des membres du Conseil régional étaient présents à l’exception de l’Union régionale du travail (URT) et de quatre députés, sur un total de 16 représentants la région à l’ARP (Assemblée des représentants du peuple).

Il s’agit, notamment, du démantèlement de toutes les unités polluantes et non polluantes de l’usine SIAPE (Société industrielle d’acide phosphorique et d’engrais) et de l’arrêt définitif de la production du triple et du single superphosphate et du transport du soufre par camion ou train.

Cité par l’agence TAP, le secrétaire général adjoint de l’URT, Mohamed Abbes, réitère le refus de l’Union de la fermeture de l’usine SIAPE tout en exigeant de l’Etat d’œuvrer à sa dépollution.

Il précise que le Conseil régional n’est pas habilité à décider de l’avenir de l’usine; il peut seulement adopter une recommandation de la commission.

La coordination de l’environnement et du développement à Sfax qui regroupe 40 associations exprime, dans sa page sur les réseaux sociaux, sa satisfaction de cette décision qui répond à sa principale revendication pour la lutte contre la pollution industrielle dans la région.