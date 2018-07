Un accord de partenariat et de coopération a été signé, vendredi 6 juillet à Tunis, entre le Centre de formation et d’appui à la décentralisation en Tunisie (CFAD) et l’Instance d’accès à l’information visant à développer les mécanismes des autorités locales en matière de transparence et d’accès à l’information.

L’accord prévoit le renforcement des capacités des agents des collectivités locales dans ce domaine, ainsi que l’élaboration des propositions pour consacrer les principes de transparence, d’intégrité et de redevabilité.

En vertu de cet accord, un espace sera créé pour l’échange de connaissances et d’expériences entre les institutions et les organisations opérant dans le domaine d’accès à l’information.

“L’accord permettra de former les conseillers municipaux et les agents des collectivités locales en matière de transparence et d’accès à l’information”, a souligné Adel Ben Yakhlef, directeur général du Centre de formation et d’appui à la décentralisation en Tunisie (CFAD).

De son côté, le président de l’Instance d’accès à l’information Imed Hazgui a souligné la relation étroite entre les activités des autorités locales et les principes fondamentaux de la Constitution de 2014.