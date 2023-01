Un accord de coopération et de partenariat a été signé, vendredi 6 janvier 2023, entre l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI) et le gouvernorat de Tunis, visant à renforcer le droit du citoyen à obtenir l’information du gouvernorat et prendre connaissance de tout ce qui concerne la gestion des affaires publiques par cette administration centrale.

Paraphé par le président de l’Instance d’accès à l’information, Adnen Lassoued, et le gouverneur de Tunis, Kamel Fekih, cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la loi organique n°2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information.

Cet accord a été signé lors d’une journée d’étude organisée à Tunis, en présence des cadres du gouvernorat et de ses délégués. Les mesures prises par les structures du gouvernorat de Tunis pour répondre aux demandes d’accès à l’information et les moyens de les améliorer ont été présentés lors de cette journée.

Selon le président de l’instance, cet accord vise à diffuser la culture de l’accès à l’information, la transparence et la reddition de comptes dans le service public.

Il vise aussi à mettre en place des programmes et des plans de travail conjoints pour renforcer l’ouverture du gouvernorat sur son environnement et développer les capacités du personnel de ce dernier dans le traitement de ce droit.

Lors de la conférence ayant suivi la signature de l’accord, le président de l’instance a donné un aperçu sur le cadre juridique régissant le droit d’accès à l’information.

Depuis son lancement en 2017, l’Instance d’accès à l’information a signé, à ce jour, 17 accords de partenariat avec des instances gouvernementales et administratives locales visant à consolider le droit des citoyens à l’information.