La présidente du conseil central de Machrou Tounès, Watfa Belaid, appelle à un front regroupant partis politiques, organisations et forces nationales face à la persistance de la crise dans le pays.

Citée par l’Agence TAP, mardi 3 courant, elle insiste sur le besoin d’un dialogue franc entre les différentes parties sur la situation politique dans le pays pour la formation d’un front. Car “la fausse coalition” entre Nidaa Tounès et Ennahdha a nui à l’équilibre de l’échiquier politique du pays.

Les partis politiques et les forces nationales sont aujourd’hui appelés à s’engager dans un front populaire qui œuvrera à la réhabilitation de l’action politique et au rétablissement de la stabilité dans le pays.

La dirigeante de Machrou Tounès indique que son parti noue des contacts avec des partis et organisations nationales, à l’instar de l’Union générale tunisienne du travail, pour trouver des solutions.

Belaid affirme que la rencontre, lundi 2 juillet, entre le secrétaire général du parti, Mohsen Marzouk, avec le chef de l’Etat a porté sur la situation générale dans le pays, le blocage des concertations sur le document de Carthage 2 et autres questions en suspens comme le remaniement ministériel.

Réuni fin juin dernier, le bureau politique de Machrou Tounès avait mis en garde contre la persistance de la crise du pouvoir en Tunisie, critiquant le mutisme des institutions de la présidence de la République et du parlement les seules habilitées, constitutionnellement, à sauver la situation le plus tôt possible.

Les membres du bureau politique du parti ont exprimé leur inquiétude face à la dégradation de la situation économique, taxant d’impuissance le gouvernement et prévenant contre les conséquences des pressions continues exercées sur les différentes catégories sociales.