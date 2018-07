Les entreprises tunisiennes de harissa de qualité supérieure certifiée “Food Quality Label Tunisia” prennent part, pour la 3ème fois, au Salon agroalimentaire Fancy Food Show, tenu du 30 juin au 2 juillet 2018 à New York (Etats-Unis), dans le cadre d’un stand commun dédié à la harissa de qualité certifiée.

L’objectif est de faire connaître et déguster le produit phare tunisien par excellence, selon un communiqué publié lundi par le Projet d’Accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (PAMPAT), financé par le secrétariat d’Etat à l’Economie de la Confédération suisse (SECO).

L’initiative nationale de promotion de la harissa certifiée reçoit l’appui du Groupement des industries des conserves alimentaires (GICA) et du projet PAMPAT (ONUDI-SECO).

Au total, 29 entreprises tunisiennes de conserves et semi-conserves, d’huile d’olive conditionnée, de dattes et de pâtes alimentaires exposent leurs produits dans le pavillon tunisien mis en place par le CEPEX et le PACKTEC à New York.

Sur le Salon, les visiteurs américains ont l’opportunité de déguster des plats tunisiens et internationaux avec de la harissa labélisée préparés par un chef tunisien installé aux Etats-Unis.

L’objectif de la participation au Fancy Food Show New York est de faire connaître la harissa labélisée de qualité supérieure sur le marché américain, et de permettre aux entreprises tunisiennes labélisées qui se sont engagées dans une démarche de certification selon les référentiels exigés par le marché américain d’identifier de nouvelles opportunités de commercialisation de leur produit.

Le “Food Quality Label Tunisia” a été lancé par le ministère de l’Industrie et des PME pour protéger la harissa de qualité supérieure en tant que produit de terroir des imitations sur les marchés internationaux et pour répondre aux exigences d’un nombre croissant de clients tunisiens et étrangers qui demandent plus de garanties.

Le logo du label apposé sur les emballages de la harissa tunisienne certifiée est une garantie de la recette traditionnelle, de la qualité et de la fraîcheur des ingrédients.

Les fabricants de harissa certifiée sont soumis à des inspections internes et externes afin d’assurer la qualité constante du produit et garantir le respect rigoureux du cahier des charges qui a été publié par arrêté du Ministre de l’Industrie et des PME.

Le label de qualité répond aussi à un souci d’une meilleure organisation de la filière, d’une rétribution équitable des agriculteurs et d’une garantie de la traçabilité et de la sécurité alimentaire.

Afin de garantir que les piments sélectionnés soient de haute qualité pour produire de la harissa certifiée Food Quality Label Tunisia, les agriculteurs se sont investis dans la démarche et ont pu ainsi réaliser une hausse des prix de 25% ces dernières années.

Depuis le lancement du Food Quality Label Tunisia en 2014, un nombre croissant d’entreprises tunisiennes a adhéré à la démarche de certification. Sept marques de harissa, représentant plus d’un tiers de la production nationale, sont aujourd’hui certifiées Food Quality Label Tunisia.

De nouvelles entreprises se préparent à l’obtention du label pour la campagne 2018. Les boites certifiées s’exportent en Europe et en Amérique. Le logo Food Quality Label Tunisia permet aux clients étrangers de repérer facilement la harissa tunisienne authentique sur le marché international, d’après la même source.