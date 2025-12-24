Deux entreprises tunisiennes spécialisées dans la fabrication de l’harissa en conserves ont été certifiées “Food Quality Label“, label tunisien récompensant la qualité supérieure de ce produit, a fait savoir mercredi, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie sur facebook.

Les entreprises labellisées sont la Société des conserves modernes du Cap Bon “COMOCAP” avec sa marque commerciale “Le Petit Paris” et la Société Daoud des conserves alimentaires tunisie “Sodaco”.

La cérémonie de labellisation a eu lieu, mercredi, au siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et a été présidée par la ministre Fatma Thabet Chiboub. Lors de cette réunion, l’accent a été mis sur l’importance de ce label, qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant la valorisation de la harissa tunisienne en lui apportant une forte valeur ajoutée.

A cette occasion, la ministre a évoqué la nécessité d’élargir la base des produits bénéficiant d’un label de qualité, afin de promouvoir les produits alimentaires nationaux et de stimuler les exportations. Il importe de noter qu’un label de qualité spécifique pour l’huile d’olive est en cours de création, outre le lancement de l’élaboration du cahier des charges pour le label de qualité des dattes.

Le «Food Quality Label» pour la harissa a été lancé en 2014 pour protéger la harissa tunisienne de qualité supérieure en tant que produit de terroir, des imitations sur les marchés internationaux et pour répondre aux exigences d’un nombre croissant de clients tunisiens et étrangers qui demandent plus de garanties sur l’authenticité et l’origine du produit. Le Groupement des industries de conserves alimentaires (GICA) est l’organisme chargé de la gestion du “Food Quality Label” pour les conserves de la Harissa.