La 11ᵉ édition du Festival de la Harissa s’ouvrira demain, vendredi 17 octobre, à Nabeul, annonce l’Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (ASVN). Cet événement phare est dédié au condiment emblématique du Cap Bon, inscrit depuis deux ans au patrimoine culturel immatériel national, reconnu par l’UNESCO.

Organisé jusqu’au 19 octobre à Nabeul, ce festival vise à valoriser le patrimoine culinaire tunisien autour de la harissa, en mettant l’accent sur les méthodes traditionnelles de préparation. Le programme comprend des expositions-ventes, des démonstrations culinaires en direct, des conférences, des ateliers de mosaïques, des animations culturelles et des concours destinés aux meilleurs cuisiniers et producteurs locaux.

Nouveauté cette année : les artisanes céramistes de Nabeul, lauréates du concours ARTITERROIR, présenteront des créations inspirées du piment, ingrédient central de la harissa, soulignant ainsi les liens entre artisanat local et identité gustative du terroir nabeulien.

L’événement est organisé par l’ASVN, avec le soutien du projet PAMPAT, de l’ONUDI Tunisie et de l’Ambassade de Suisse à Tunis. Il s’inscrit dans la stratégie nationale de promotion des produits du terroir portée par le Ministère de l’Agriculture, via la Direction Générale de la Promotion Agricole (DGPA), et en partenariat avec l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Le Festival de la Harissa se positionne ainsi comme une vitrine vivante du savoir-faire tunisien et une célébration culturelle et gustative de l’un des symboles les plus forts de l’identité culinaire nationale.