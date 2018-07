Quinze des 42 mesures annoncées en mars 2017 par le chef du gouvernement en faveur du gouvernorat de Médenine ont été concrétisées; 25 décisions sont en cours d’exécution.

Deux autres initiatives ont trouvé des difficultés d’exécution et portent sur la dépollution à l’île de Djerba et la création d’une commission mixte entre les gouvernorats de Médenine et de Tataouine pour étudier les sites favorables à l’installation d’une unité mixte pour le traitement et la valorisation des déchets.

D’autres décisions concernent la coordination et le suivi des travaux de la station de dessalement de l’eau de la mer à Djerba, de renforcer le réseau de l’approvisionnement de l’eau potable dans les délégations de Zarzis, Beni Khadech, d’étudier le projet du village solaire environnemental par la haute commission de l’investissement et de créer une section de la société d’équitation, un abattoir et une station d’assainissement à Ben Guerdane.

Lors de la réunion du Conseil régional, tenue jeudi 28 juin, en présence du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Kourchid, les participants ont évoqué l’octroi à la STEG d’un terrain de 5 hectares à la zone logistique de Ben Guerdane pour l’installation d’une station de production d’électricité pour l’approvisionnement de cette ville.

Kouchid a évoqué, lors de cette rencontre, le projet d’installation d’une ligne ferroviaire entre Médenine et Gabès, dont les études techniques ont été confiées à un bureau d’études et de conseil, indiquant que les travaux de réalisation de ce projet démarreront en 2020.