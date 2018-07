A la suite de la dernière décision de la banque centrale d’augmenter le taux d’intérêt directeur de 100 points de base, le faisant passer de 5,75% à 6,75%, soit une augmentation de 175 points de base en seulement 3 mois (une augmentation en mars 2018 et cette dernière de juin 2018), l’association des banques tunisiennes vient d’annoncer, dans un communiqué dont nous avons reçu une copie, sa décision de ne pas répercuter cette augmentation sur les crédits logements.

“L’association des banques (APTBEF) sensible au renchérissement des coûts du financement pour les ménages et plus particulièrement ceux de la classe moyenne bénéficiaires des crédits d’acquisition et de construction de logements, a décidé de suspendre l’application de l’augmentation du taux d’intérêt précitée sur cette catégorie de crédit et de clients”

Le communiqué précisera que “cette décision revêt un caractère exceptionnel et fera l’objet d’une évaluation périodique en fonction de l’évolution de l’inflation et des mesures de politique monétaire“.

Il faut rappeler que cette décision devrait entraîner le gel des taux moyen du marché monétaire (TMM) qui sera pris en considération pour le calcul du taux d’intérêt applicable sur l’en-cours des crédits logement.

Pour rappel le TMM était de 5,53% en janvier 2018 et qu’après l’augmentation du taux d’intérêt directeur du mois de mars 2018, il était passé à 6,5% en avril, à 6,39% au mois de mai (Le taux au jour le jour s’était établit à 6,5% le 14 juin 2018).

Après la dernière augmentation du taux directeur à 6,75%, le taux du marché monétaire devrait suivre une tendance à la hausse au cours des prochains jours.

La décision de l’association des banques devrait entraîner l’application d’un TMM “fixe exceptionnel et provisoire” sur les crédits logements et qui devrait se situer dans la fourchette des 6,5% (Exemple: pour un crédit obtenu à TMM+2,5% le taux d’intérêt applicable sur l’en-cours des crédits passerait à 9%, contre 6,76% en janvier 2017).