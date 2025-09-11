Le Produit net bancaire est en hausse, tandis que le résultat net fléchit sous l’effet d’un coût du risque et de charges d’exploitation plus élevés. Le bilan s’étoffe et la liquidité se renforce.

Résultats & marges

Le PNB augmente sur un an. En face, les charges d’exploitation et le coût du risque s’alourdissent, ce qui pèse sur le résultat d’exploitation puis sur le bénéfice net. La masse salariale progresse également. Au total, la dynamique commerciale est bien orientée.

Trésorerie & structure financière

Le total bilan est en hausse, avec des dépôts et des créances clientèle en progression. La trésorerie de fin de période s’améliore, portée par un flux opérationnel positif. La structure de financement est renforcée par une émission obligataire subordonnée.

Investissements & engagements

Le portefeuille d’investissement gagne en volume. Les engagements hors bilan augmentent, tandis que les provisions (et profits réservés) sont étoffées. Les décaissements d’investissement restent maîtrisés.