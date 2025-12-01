Le Taux moyen du Marché Monétaire (TMM) s’est stabilisé, en novembre 2025, au niveau de 7,49%, pour le troisième mois consécutif, selon des données publiées, récemment, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En fait, le TMM a enregistré une tendance baissière, depuis le début de l’année, passant de 7,99%, au cours des deux mois de janvier et février 2025, à 7,91% en mars 2025, régressant à 7,50%, durant la période avril- août, pour se stabiliser à 7,49% en septembre, octobre et novembre 2025.

Il convient de noter que le TMM est à son plus bas niveau depuis le mois de janvier 2023.

Pour rappel, le TMM est fortement tributaire de l’évolution du taux directeur de la BCT, lequel a été révisé à la baisse de 50 points de base, durant le mois de mars 2025, passant de 8% à 7,5.