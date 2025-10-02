Le Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) a légèrement baissé pour s’établir au niveau de 7,49%, au cours du mois de septembre 2025, contre 7,50%, durant les cinq derniers mois (avril- août 2025), d’après des statistiques publiées, mercredi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

En glissement annuel, le TMM a enregistré une tendance baissière, passant de 8% en septembre 2023, à 7,99% en septembre 2024, et 7,49%, actuellement.

Pour rappel, le TMM a connu un pic, début de l’année 2023, puisqu’il a atteint 8,02%, en février 2023, et 8,05% en mars 2023, contre des taux variant entre 6,1% et 7,2%, durant toute l’année 2022.