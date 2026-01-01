Le Taux moyen du Marché Monétaire (TMM) s’est stabilisé, en décembre 2025, au niveau de 7,49%, pour le quatrième mois consécutif, d’après les indicateurs monétaires et financiers, publiés par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Il convient de souligner que le TMM a régressé significativement, depuis le mois d’août 2024, passant de 7,99%, durant la période août 2024 – février 2025, à 7,91% en mars 2025, et 7,50%, durant la période avril- août 2025, pour se stabiliser à 7,49%, durant les 4 derniers mois de 2025.

Pour rappel, le TMM est fortement tributaire de l’évolution du taux directeur de la BCT, lequel a été révisé à la baisse de 50 points de base, lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration de la BCT (tenue le 30 décembre 2025), le ramenant à 7%, et ce, à compter du 7 janvier 2026.