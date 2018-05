L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) tiendra, les 08, 09, 10 et 11 mai 2018, son 16ème congrès national à Tozeur sous le thème “L’agriculture est la solution”.

La séance d’ouverture des travaux du 16ème congrès sera inaugurée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, annonce un communiqué de l’organisation agricole publié vendredi 4 courant.

“Ce congrès constitue une opportunité pour renforcer le positionnement de l’UTAP en tant qu’acteur économique, partenaire social et une force de propositions”, souligne le communiqué.

L’organisation agricole appelle également à œuvrer en vue de réhabiliter l’agriculture et à parier sur ce secteur en tant que solution pour relever les défis de développement et d’emploi en plus des défis économiques et sociaux auxquels fait face le pays.

A rappeler que les congrès régionaux de l’UTAP, qui ont démarré le 18 janvier 2018 à Béja, ont concerné les 24 gouvernorats.