Au gouvernorat de Nabeul, les richesses halieutiques ont enregistré une baisse de 60% par rapport aux années précédentes, a indiqué à l’Agence TAP, le secrétaire général de l’Union régionale de la pêche et de l’agriculture, Faouzi Djerbi.

Cette régression, a-t-il expliqué, est en raison due à la propagation de la pêche illicite, ajoutant que les marins pêcheurs inactifs en période du repos biologique (1er janvier-31 mars) devront être indemnisés conformément à la convention signée en 2009 avec l’Union Européenne.

Il a appelé à réglementer le secteur qui compte 70 mille pêcheurs dans la région et à œuvrer à la relance du projet d’aménagement du port de Kélibia (coût 25 millions de dinars) dont les travaux sont suspendus depuis l’année 2020, rappelant que le port de Kélibia assure 60% de la production nationale de poissons.