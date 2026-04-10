L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) annonce la reprise des activités du « Marché de l’agriculteur » dès demain, vendredi 10 avril, au siège central de l’organisation à Tunis, une initiative destinée à renforcer les circuits courts et à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens.

Ce marché périodique, désormais organisé deux fois par semaine (jeudis et vendredis), permet une mise en relation directe entre producteurs et consommateurs, réduisant ainsi le rôle des intermédiaires et le coût final des produits agricoles.

Une vingtaine d’exposants, majoritairement des agricultrices, proposeront des légumes, des fruits, des épices et des produits alimentaires transformés à des prix abordables, réduisant ainsi le rôle des intermédiaires et le coût final des produits agricoles. « Les produits seront vendus directement des exploitations agricoles aux consommateurs», a précisé Maha Mejri, gestionnaire et coordinatrice du marché, dans une déclaration à l’agence TAP.

Indépendamment de sa dimension commerciale, cette initiative tend à soutenir la souveraineté alimentaire du pays en valorisant les chaînes de production nationales et en encourageant la « consommation responsable ». Elle constitue également une réponse solidaire aux défis climatiques et structurels auxquels sont confrontés les petits et moyens agriculteurs tunisiens.

Le Marché de l’agriculteur s’inscrit dans la tradition de l’UTAP d’appui aux efforts nationaux de maîtrise des prix et de garantie d’un approvisionnement régulier en produits frais, tout en offrant aux citoyens un espace organisé qui garantissant la qualité et la salubrité.