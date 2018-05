Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, jeudi 3 mai, au Palais de Carthage, une délégation de la Fondation allemande Konrad-Adenauer conduite par Gerhard Wahlers, secrétaire général adjoint de la Fondation.

A noter au passage que la Fondation Konrad-Adenauer organise à Tunis le congrès régional annuel de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord du 2 au 4 mai courant.

Caïd Essebsi a salué le rôle de la Fondation allemande et de son bureau à Tunis dans le développement de la coopération entre la Tunisie et l’Allemagne dans tous les domaines et son soutien à l’expérience démocratique naissante en Tunisie, notamment à travers ses programmes visant à renforcer les fondements de l’Etat de droit et des institutions et l’action de la société civile.

Il a aussi salué son initiative visant à promouvoir le dialogue des civilisations et renforcer les relations de coopération entre les pays européens et méditerranéens.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Gerhard Wahlers a salué les mutations profondes que connaît la Tunisie dans tous les domaines, affirmant la disposition de la Fondation à poursuivre l’action pour faire réussir le processus démocratique et économique en Tunisie.