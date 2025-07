Tunisie : Accord entre la Fondation Konrad-Adenauer et le CIFE pour booster l’entrepreneuriat féminin

La Fondation Konrad-Adenauer et le Conseil international des femmes entrepreneurs (CIFE) ont signé un mémorandum d’entente visant à promouvoir l’entreprenariat des femmes en Tunisie.

Ce mémorandum d’entente vise à soutenir les femmes chefs d’entreprise et les femmes leaders, à travers des activités à haute valeur ajoutée, notamment le renforcement des capacités, l’encadrement et l’accès à des informations stratégiques et à des réseaux professionnels.

La Fondation Konrad-Adenauer vise à construire un écosystème plus inclusif, innovant et durable pour l’entreprenariat féminin en Tunisie, selon un communiqué publié vendredi.

Le Conseil international des femmes entrepreneurs a été créé en 2014. Il opère dans 22 pays arabes, européens, africains et américains, en assurant le suivi des projets économiques menés par des femmes et en leur offrant un accompagnement pour garantir la réussite de leurs projets.