Entretien :

Quelle a été la motivation initiale de la KAS à soutenir les HR Awards

La KAS et l’ARFORGHE entretiennent un partenariat solide qui remonte aux années 1990. Ensemble, nous avons lancé le Prix RH en 2013, mais notre collaboration ne se limite pas à cette initiative : nous portons également depuis de nombreuses années une série d’activités complémentaires — conférences, séminaires, formations spécialisées, et plus récemment une Académie RH. C’est un partenariat cohérent, durable et fondé sur une vision commune.

La motivation de la KAS à s’associer à l’ARFORGHE repose sur une conviction forte : le développement économique durable ne peut être atteint sans une gestion moderne, responsable et inclusive des ressources humaines. Les ressources humaines constituent un pilier essentiel de toute économie ; leur développement est directement lié à la capacité d’un pays à innover, à attirer les talents, et à renforcer la compétitivité de ses entreprises.

Comment la KAS perçoit l’impact de ces prix sur la culture de gestion des ressources humaines dans les entreprises tunisiennes ?

En tant que fondation engagée pour la démocratie, la bonne gouvernance et le développement durable, la KAS considère que soutenir des initiatives comme le Prix RH fait partie d’une démarche plus large visant à promouvoir une culture de gouvernance responsable, encourager la transparence et renforcer les capacités des acteurs économiques et sociaux. Cet engagement s’inscrit directement dans les principes de l’économie sociale de marché, une philosophie qui place l’humain et l’équité au cœur du développement économique. En tant qu’institution allemande, il nous tient particulièrement à cœur de voir que l’ARFORGHE partage cette vision et en est un véritable porteur en Tunisie.

Comment définissez vous votre rôle dans la démarche adoptée par l’Arforghe pour améliorer les pratiques RH ?

Notre rôle de partenaire stratégique est donc de soutenir, accompagner et renforcer ces initiatives, tout en laissant à l’ARFORGHE la pleine maîtrise de l’expertise RH. La KAS apporte un cadre de valeurs, un appui institutionnel, et une vision internationale qui complètent l’expertise locale d’ARFORGHE.

Comment la KAS évalue l’importance d’intégrer les droits humains et la diligence environnementale dans les pratiques RH ?

Pour la KAS, les droits humains, la responsabilité sociale et la diligence environnementale ne sont plus des thématiques optionnelles : ce sont aujourd’hui des piliers essentiels d’une gouvernance moderne et durable. Notre mission, en Tunisie comme ailleurs, consiste à promouvoir une culture où le développement économique va de pair avec le respect des valeurs humaines fondamentales et la protection de l’environnement.

Dans ce cadre, les pratiques RH occupent une place centrale. Elles déterminent la qualité du climat social, elles influencent la loyauté, la motivation et la dignité au travail, et elles façonnent la manière dont les entreprises assument leur responsabilité sociétale. Avec ARFORGHE, qui possède une expertise locale approfondie, nous soutenons l’intégration progressive de ces principes à travers : la sensibilisation, la formation, le partage d’expériences internationales et la mise en valeur des entreprises pionnières. Cette alliance permet de faire converger les valeurs de la KAS et l’expertise RH d’ARFORGHE au service d’une économie plus responsable.

Selon vous, en quoi les HR Awards contribuent ils à renforcer la qualité du management quotidien au sein des entreprises ?

Les HR Awards jouent un rôle essentiel : ils prouvent que l’adoption de standards internationaux est possible, même dans le contexte tunisien, offrent des modèles positifs et facilement reproductibles, valorisent les efforts des entreprises engagées et créent une dynamique d’émulation et d’amélioration continue.

En mettant en lumière les success stories, le prix devient un véritable levier de sensibilisation et un outil pour changer progressivement la culture managériale.

Quel est le rôle de l’IA dans la transformation RH et quels sont les garde-fous nécessaires pour éviter les dérapages ?

L’intelligence artificielle transforme aujourd’hui les pratiques RH dans le monde entier, et la Tunisie ne fait pas exception. L’IA peut apporter des progrès significatifs dans l’automatisation administrative, l’amélioration du recrutement, la gestion plus précise des compétences, ainsi que les formations personnalisées et l’optimisation de la planification.

Toutefois, en tant que fondation engagée pour la démocratie et l’éthique, la KAS insiste sur la nécessité de développer une IA responsable, fondée sur :

l a protection stricte des données personnelles,

la transparence des algorithmes,

la prévention des biais discriminatoires et le maintien d’un contrôle humain dans les décisions sensibles.

Pour nous, la technologie doit renforcer la dignité humaine, et non la remplacer ou la fragiliser.

C’est l’un des principes fondamentaux de l’économie sociale de marché : l’innovation doit être mise au service de l’humain.

Pensez-vous qu’il faille adopter l’idée d’une intégration future d’une catégorie “innovation numérique / IA responsable dans les futures éditions des Awards ?

La KAS serait tout à fait favorable à cette évolution, car elle s’inscrirait pleinement dans notre engagement pour une gouvernance moderne, transparente et centrée sur l’humain.

Bien entendu, la décision finale revient à ARFORGHE, en tant que porteur technique du prix.

Comment les HR Award peuvent œuvrer à rapprocher la Tunisie des standards internationaux ?

Oui, sans aucun doute. Le HR Award permet de diffuser des standards et des bonnes pratiques alignés sur les références internationales, de promouvoir une gouvernance plus transparente, de renforcer la crédibilité des entreprises tunisiennes et d’encourager une culture managériale plus moderne et plus responsable.

Cette dynamique contribue non seulement à l’amélioration de l’écosystème RH tunisien, mais aussi à renforcer la confiance des acteurs économiques, tant au niveau national qu’international. Elle rapproche la Tunisie des standards européens et internationaux, tout en consolidant la gouvernance économique et sociale du pays.

Entretien initié par Amel Belhadj Ali

Bio Michael Bauer :

Michel Bauer, représentant Résident de la fondation Konrad Adenauer Tunisie dirige depuis septembre 2025 le bureau de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) en Tunisie, où il supervise également les activités de la Fondation en Libye.

Dans ce rôle, il s’attache à promouvoir le dialogue politique, la coopération régionale et le soutien aux réformes démocratiques. De 2021 à août 2025, il a été responsable du bureau de la KAS à Beyrouth, au Liban. Il y a mené de nombreux projets portant sur l’éducation politique, la bonne gouvernance, la décentralisation ainsi que sur le dialogue régional, avec un accent particulier sur la Syrie et le Moyen-Orient.

Avant de rejoindre la KAS, il a travaille pendant plusieurs années comme analyste et consultant en politique internationale et en sécurité. Ses recherches et conseils ont porte notamment sur les questions européennes et moyen-orientales au sein de différents instituts de recherche et de conseil.