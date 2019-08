Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, loue la qualité de la coopération établie entre la Tunisie et la Fondation allemande Konrad Adenauer, active en Tunisie depuis plus de 40 ans. C’est ce qu’on lit dans un communiqué de la présidence de la République publié mardi 27 août, alors que Ennaceur recevait une délégation de la Fondation conduite par son président, Norbert Lammert, et ancien président du Bundestag.

Ennaceur a souligné le rôle de la Fondation Konrad Adenauer dans le soutien de l’expérience démocratique naissante en Tunisie, notamment à travers ses programmes visant particulièrement le renforcement des fondements de l’Etat de droit et des institutions ainsi que les capacités de la société civile.

Il s’est félicité de la visite de la délégation allemande en Tunisie à l’occasion de l’inauguration du nouveau siège de la Fondation en Tunisie, mettant l’accent sur les relations privilégiées d’amitié tuniso-allemandes.

De son côté, Norbert Lammert a salué la singularité de l’expérience démocratique tunisienne, ainsi que les réussites de la Tunisie enregistrées durant ce long processus.

Lammert a promis que la Fondation Konrad Adenauer va œuvrer à consolider davantage ses relations de coopération avec la Tunisie dans plusieurs domaines.