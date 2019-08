Le président de la fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) et ancien président du Bundestag (le Parlement allemand), Norbert Lammert, était en visite en Tunisie du 25 au 28 août 2019, pour inaugurer le nouveau bureau de la Fondation aux berges du Lac à Tunis.

A l’occasion de cette visite en Tunisie, Norbert Lammert a rencontré le président de la République par intérim, le chef du gouvernement par intérim et des artistes tunisiens.

En marge de cette visite, a accordé un entretien à l’agence de presse TAP dans lequel il a exprimé la volonté de la KAS de renforcer sa position en Tunisie.

Pourquoi avoir choisi la Tunisie comme pays hôte pour le nouveau bureau de la KAS?

Norbert Lammert: Nous sommes arrivés en Tunisie au début des années 80 et pendant tout ce temps et dans des circonstances différentes, nous nous sommes sentis bien accueillis et appréciés en tant que partenaire dans le développement de différents programmes.

L’ouverture de ce nouveau bureau facilitera l’intégration de deux programmes, à savoir le programme bilatéral entre l’Allemagne et la Tunisie, et le programme méditerranéen de la fondation Adenauer.

Une autre raison de choisir la Tunisie pour ce nouveau bureau est que la Tunisie est toujours le seul pays du monde islamique à nous offrir de telles conditions favorables pour travailler et coopérer avec un partenaire national.

Nous avons acheté ce nouveau bâtiment et cela témoigne de notre volonté à continuer à travailler en Tunisie.

Vous avez été président du Bundestag pendant plus de dix ans. Comment évaluez-vous les relations entre la Tunisie et l’Allemagne?

La relation amicale entre l’Allemagne et la Tunisie a toujours été bonne et solide et elle date de plusieurs années.

Après la révolution, la relation entre les parlements allemand et tunisien a encore évolué car nous traitons, désormais, avec un partenaire sérieux et démocratiquement élu pour représenter le peuple tunisien.

En fait, lors de cette visite, j’ai eu l’occasion de rencontrer mon collègue de longue date et Président de la république par intérim, Mohammed Ennaceur, et nous avons échangé cette expérience de coopération solide et efficace que nous avons développée depuis des années.

Personnellement, j’ai eu l’occasion de visiter la Tunisie plusieurs fois pendant ces dernières années, notamment après l’élection de l’Assemblée nationale constituante (ANC), à l’occasion de l’adoption de la Constitution tunisienne de 2014, et actuellement je suis en Tunisie à quelques jours de l’élection présidentielle et législatives. En effet, la KAS observe et soutient ces processus.

Pour sa part, interrogé sur les nouveaux programmes de coopération entre la KAS et la TAP pour la période à venir, le représentant résident de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Holger Dix a déclaré que la fondation KAS est un partenaire stratégique pour l’agence TUNIS AFRIQUE PRESSE (TAP).

“Effectivement, nous coopérons déjà sur certains projets, a-t-il dit. Le plus important étant de renforcer la couverture médiatique dans les régions. Nous aidons donc les journalistes de l’agence à se déplacer dans les régions et y passer quelques jours afin de réaliser des interviews et des reportages sur terrain”.

Holger Dix a ajouté que cette initiative a pour objectif de former les journalistes et d’informer davantage sur les régions tunisiennes, “ce qui est extrêmement important car elles sont plutôt négligées en Tunisie”, a-t-il indiqué.