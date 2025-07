Le taux de consommation du cannabis chez les jeunes âgés de 15 à 17 ans a été multiplié par quatre entre 2013 et 2021, a indiqué mardi le responsable au ministère de la Santé, Nabil Ben Salah.

Lors de la 22ème édition de la session “Population et santé reproductive”, autour du thème “La famille et la dépendance : réalité et attentes”, organisée par l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP), Ben Salah a précisé que le ministère de la Santé se penche, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la dépendance, de réduction des risques et de traitement (mise en œuvre depuis 2021), à la mise en place d’une plateforme de collecte de données sur le nombre de personnes dépendantes, actualisée régulièrement, et incluant les types de drogues circulant dans le pays. Plusieurs ministères y participent.

La stratégie nationale de prévention de la dépendance repose depuis 2021 sur six axes : la prévention, la réduction des risques, le traitement, la réinsertion dans la société en général et dans le monde professionnel en particulier, la mise en place d’un environnement favorable à l’accès aux services de soins, et la réduction de la stigmatisation sociale, selon Nabil Ben Salah.

Il a souligné que les centres de traitement sont disponibles dans les services de psychiatrie des hôpitaux publics, ainsi qu’au Centre Amal spécialisé, situé dans le complexe sanitaire de Djebel Oust (gouvernorat de Zaghouan), qui assure depuis sa réactivation en 2019 le traitement annuel d’environ 1300 patients.

Il a également indiqué que le ministère de la Santé ouvrira durant ce mois de juillet une clinique spécialisée dans le traitement des addictions à Sfax, et qu’il prévoit aussi la rénovation et la remise en service du centre de traitement des addictions de Thyna (gouvernorat de Sfax). Un nouveau centre sera également implanté dans la région du Sahel d’ici la fin de l’année.

Nabil Ben Salah a insisté sur l’ambition du ministère de créer une unité spécialisée dans le traitement des adolescents dépendants au sein des différents centres de l’ONFP.

De son côté, le PDG de l’Office National de la Famille et de la Population, Ali Douaji, a affirmé que l’Office est très actif dans la prévention de la dépendance, notamment auprès des jeunes et des groupes vulnérables. Il a précisé que sa stratégie repose sur trois axes complémentaires : l’information, l’éducation et la communication ; le soutien psychologique pour aider au sevrage ; et l’orientation des personnes vers les structures spécialisées dans le traitement.

Douaji a ajouté que l’ONFP offre des services de consultation psychologique à travers ses centres régionaux pour les personnes dépendantes ou en situation de fragilité psychologique. L’Office joue également un rôle de médiateur en orientant les patients vers les structures spécialisées, notamment les centres de traitement des addictions relevant du ministère de la Santé.