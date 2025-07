Quelque 62 étudiants de 11 établissements de l’enseignement supérieur relevant de l’université de la Manouba ont reçu, ce mercredi, le statut national de l’étudiant entrepreneur.

Lors d’une cérémonie organisée en marge de la troisième édition du pôle de l’étudiant entrepreneur, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mondher Belaïd, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du département visant à faire de l’université un espace de formation de porteurs de projets, et non pas seulement de diplômés.

Il a rappelé que l’Université de La Manouba est la première en Afrique et dans la région MENA à avoir obtenu en 2024 l’accréditation en tant qu’université entrepreneuriale.

Sur 203 candidatures pour l’obtention du statut de l’étudiant entrepreneur, 62 étudiants ont été retenus : 32 en tant qu’entrepreneurs émergents, 28 entrepreneurs innovants, et 2 entrepreneurs confirmés, dont une majorité de femmes (36 étudiantes contre 26 étudiants).

L’École supérieure de l’économie numérique (ESEN) s’est distinguée en tête du classement des établissements les plus actifs, suivie de l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI).

La journée s’est clôturée par la signature d’un accord de partenariat entre l’Université de La Manouba et une entreprise spécialisée dans les technologies de l’information, afin de renforcer l’écosystème d’accompagnement des étudiants entrepreneurs.

A noter que la première édition du pôle entrepreneur en 2022, avait enregistré l’adhésion de 18 étudiants issus de 6 établissements universitaires au Pôle de l’étudiant entrepreneur à l’Université de La Manouba.