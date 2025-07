La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a brisé la belle résistance de la Tchèque Marie Bouzkova (48e) mercredi au deuxième tour de Wimbledon, au lendemain d’une journée fatale à Coco Gauff et Jessica Pegula.

Sur le Central, la Bélarusse de 27 ans s’est imposée certes en deux manches 7-6 (7/4), 6-4, mais a dû s’employer durant plus d’une heure et demie face à une adversaire agressive et capable d’étirer les échanges.

Au tour suivant, elle affrontera la Britannique Emma Raducanu, chouchou du public londonien, ou la Tchèque Marketa Vondrousova, sacrée en 2023 sur le gazon de Wimbledon.

Le niveau d’adversité s’est élevé d’un cran jeudi pour Sabalenka, après une entame de tournoi plutôt aisée contre la Canadienne Carson Branstine (194e), novice dans le tableau final d’un Grand Chelem.

Bouzkova (26 ans), quart-de-finaliste en 2022, a fait courir la N.1 mondiale aux quatre coins du court. Elle l’a même fortement fait douter à la fin du premier set en menant 6-5, avant que Sabalenka ne renverse la situation, jusqu’au tie-break gagnant.

Demi-finaliste en 2021 et 2023, la Bélarusse a vu son espoir de titre renforcé par les éliminations de ses poursuivantes au classement WTA, les Américaines Coco Gauff (2e) et Jessica Pegula (3e), au premier tour.