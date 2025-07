Les résultats provisoires de l’exécution du Budget de l’Etat à fin mars 2025″ montre un progrès satisfaisant et reflètent des efforts pour maitriser et rationaliser les dépenses, a indiqué mardi à Séville, Espagne la ministre de Finances Michket Slama Khaldi à l’Agence TAP

« Notre action a été focalisée sur le remboursement des dépenses les plus importantes, celles relatives aux échéances des projets publics (à échéance fin mars 2025), a précisé la ministre qui fait partie de la délégation tunisienne participant aux travaux de la 4ème Conférence internationale onusienne sur le financement de développement FfD4 (du 30 juin au 1er juillet 2025); laquelle est dirigée par la Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri.

A fin mars 2025, le budget de l’Etat a enregistré un excédent de l’ordre de 2 milliards de dinars, ce qui représente une hausse de 74%, en comparaison avec la même période de l’année 2024 (1,2 milliard de dinars), selon les résultats provisoires de l’exécution du Budget de l’Etat publiés au mois de juin par le ministère de Finances.

Interrogée sur ses prévisions concernant la clôture du budget de 2025, la ministre a fait savoir que les estimations ne sont pas encore claires, mais ils seront prévisibles d’ici la fin de la saison estivale. Concernant le budget de l’année 2026, la ministre a indiqué que des esquisses seront réalisées conformément au plan de développement (2026-2030).

« Nous veillons, sous l’égide de la présidence du gouvernement et en collaboration avec tous les ministères notamment celui de l’Economie et de la planification, à élaborer le plan de développement et à assurer l’exécution dans les délais », a-t-elle conclu.