Le siège de l’UTICA abritera, mardi 15 mai 2018, le Forum économique tuniso-chinois, organisé par le Conseil d’affaires tuniso-chinois créé récemment et qui relève de la centrale patronale.

L’objectif dudit conseil est de rapprocher les milieux économiques des deux pays dans les secteurs publics et privés, puis de renforcer la coopération et l’échange d’expertise entre les industriels et les investisseurs tunisiens et chinois.

Quant au programme de cette manifestation, il comporte des rencontres de Networking bien ciblées, une présentation des «projets de coopération économique et commerciale entre la Tunisie et la Chine» assurée par le nouvel ambassadeur de Chine en Tunisie, Wang Wenbin. Il est également prévu au programme une présentation des investissements et des financements de la Chine en Afrique qui sera assurée par la conseillère économique de l’ambassade de Chine, Zhang Fengling.

En outre, l’occasion sera saisie pour promouvoir le Salon «China Import Expo» qui se déroulera Shanghai du 5 au 10 novembre 2018.

Ce Salon est à même d’offrir aux entreprises tunisiennes la possibilité de faire leurs premiers pas dans le gigantesque marché chinois, surtout que son organisation s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le gouvernement chinois pour l’ouverture de la Chine au monde.

A rappeler qu’une délégation du Conseil d’affaires tuniso-chinois a récemment effectué une visite à Pékin où elle a participé à de nombreuses manifestations dont le «Belt and Road Trade and Investment Forum».

La délégation tunisienne a rencontré les représentants du Conseil d’affaires sino-tunisien, ainsi que de nombreux hommes d’affaires qui souhaitent soit investir en Tunisie, soit importer des produits tunisiens, comme l’huile d’olive par exemple.