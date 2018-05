Une assemblée générale extraordinaire en date du 22 février 2018 a décidé d’augmenter le capital du groupe Majda Tunisie de soixante millions de dinars (60 MDT) pour le porter de deux-cent-soixante-quinze millions de dinars (275 MDT) à trois-cent-trente-cinq millions de dinars (335 MDT), et ce avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Cette augmentation s’effectuera, sans prime d’émission, par la création de six millions (6.000.000) d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix dinars (10 D) chacune, qui seront toutes souscrites en numéraires et dont la libération sera effectuée à la date de la souscription à la totalité, au plus tard le 15 août 2018.

Le groupe Majda Tunisie est en train de réaliser un grand complexe touristique à Gammarth, composé d’un hôtel de la catégorie cinq étoiles d’une capacité de 550 lits, de 90 villas de haut standing d’une capacité de 500 lits, d’un palais de congrès de 5.000 places, d’un centre de thalassothérapie, d’un centre commercial et de plusieurs salles de cinéma.

Ce projet, dont l’investissement va s’élever à 200 millions de dollars, a été annoncé et fait l’objet d’une convention signée par Salma Elloumi-Rekik, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, et ce en marge de la Conférence internationale sur l’investissement “Tunisie 2020”.