La production immobilière, qu’elle soit celle des promoteurs publics ou privés, est en baisse en raison des difficultés conjoncturelles auxquelles a fait face le secteur durant la dernière décennie et aussi de l’augmentation des coûts de construction, des terrains et des prêts, a déclaré, jeudi à Tunis, le directeur général de l’Habitat au sein du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, Nejib Snoussi.

Snoussi, qui s’adressait aux médias, à l’occasion de l’ouverture du 3ème Salon de promotion immobilière et du financement bancaire “Beity Expo 2024” (du 22 au 24 février 2024), a toutefois, indiqué que les nouveaux mécanismes lancés depuis septembre 2023, par le Fonds de promotion des logements sociaux “FOPROLOS” restent une alternative pour les salariés pour l’acquisition et l’extension de logements ou l’achat de terrains à bâtir.

Parmi ces mécanismes, le responsable a cité la possibilité pour les salariés, d’obtenir des prêts pour l’acquisition d’un logement à condition que le prix du mètre carré ne dépasse pas 1635 dinars, remboursable sur 25 ans et avec des délais de grâce de 2 à 3 ans.

Les salariés pourraient, d’après ses dires, rembourser les prêts du FOPROLOS, jusqu’à l’âge de 75 ans. “L’objectif est de faire bénéficier toutes les catégories de ces prêts, dont le taux d’intérêt varie de 1 à 7%, selon le grade du salarié”.

Les prêts du fonds peuvent atteindre 90% du prix d’achat d’un logement, alors que l’acquisition d’un terrain est soumise à des conditions, dont la limitation de sa superficie à 250 mètres carrés avec un prix du mètre carré qui ne dépasse pas 371 dinars, a encore expliqué Snoussi.

Il y a lieu de rappeler que le “FOPROLOS”, instauré en 1977, a pour mission d’aider les travailleurs à acquérir une habitation. Ce fonds a fait l’objet de plusieurs amendements dont le dernier date de février 2023, élargissant son accès aux salariés dont les revenus oscillent entre 4,5 et 6 fois le salaire minimum, soit entre 2230 et 2972 dinars.