Plus de 300 voyagistes algériens et 57 hôteliers tunisiens participent, à la deuxième édition du Salon international des professionnels du tourisme qui se tient, les 30 avril et 1er mai 2018, au Centre d’exposition Médina, à Yasmine Hammamet.

C’est un nombre record de participation réalisé par les tours opérateurs algériens, en dehors de leur pays.

Le Salon vise à mettre en relation les professionnels tunisiens et leurs homologues algériens, à impulser le tourisme maghrébin et à créer une dynamique permanente et non plus saisonnière.

Au total, 2,5 millions d’Algériens ont visité la Tunisie, en 2017.