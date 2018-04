La première start-up dédiée aux produits de l’artisanat sera lancée, le 3 mai 2018, au siège de l’UTICA, à l’initiative de la Fédération nationale de l’artisanat (FNA) et la société de production ” MED SIKA “, a affirmé lundi, le Secrétaire général de la FNA, Hichem Houidhek.

Cette plateforme aidera à assurer une meilleure visibilité des produits de l’artisanat aussi bien sur le marché local que sur le marché

international, a-t-il ajouté à l’Agence TAP, en marge de la tenue de la 35ème édition du salon de la création artisanale (du 26 avril au 5 mai 2018, au Parc des expositions du Kram)

Houidhek a, également, mis l’accent sur la nécessité de recourir aux nouvelles technologies pour développer la commercialisation des produits de l’artisanat, lesquels sont en train de se développer de plus en plus avec l’apparition de nouveaux métiers dans ce domaine.

Le secteur de l’artisanat compte plus de 100 métiers et plus de 350 mille artisans, selon la FNA, qui relève de l’UTICA .