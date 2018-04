En dépit d’un contexte macroéconomique difficile, l’UBCI a poursuivi tout au long de 2017 la collecte de ressources auprès de sa clientèle, enregistrant une évolution de près de 9% pour atteindre 2.449 MTND. Les dépôts à vue, en particulier, ont augmenté de près de 19%.

Parallèlement, les concours à l’économie ont enregistré une augmentation de de 7% pour atteindre 2.753 MTND, tout en maintenant un portefeuille d’engagements sain avec un faible taux de créances accrochées de 6% et un taux de couverture de ces créances de 80%.

Ces évolutions, qui s’accompagnent d’une croissance de 18% du produit net bancaire tout en assurant une maîtrise des charges d’exploitation qui évoluent de 8%, ont permis à l’UBCI d’afficher un coefficient d’exploitation de 62,7%, contre 69,4% en 2016, et un résultat net de 40,5 MTND, en progression de 28%.

L’Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé la distribution d’un dividende de 1 dinar par action, soit 20% de la valeur nominale des actions. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 9 mai 2018.

Ces performances résultent notamment des nombreuses initiatives menées en termes de développement commercial dans les différentes activités.

L’UBCI a par ailleurs poursuivi la diversification de ses sources de financement : tirage d’une ligne de crédit de 30 millions d’euros auprès de Proparco et une autre de 15 millions d’euros auprès de l’AFD. Ces financements apportent à la Banque des ressources stables et contribuent à porter le ratio de liquidité de la banque à 139%, bien au-delà au seuil réglementaire de 80%

L’UBCI continue par ailleurs de confirmer sa vocation de banque citoyenne et d’être un acteur de référence en matière de responsabilité sociale et environnementale.

A propos de l’UBCI : Née en 1961 l’UBCI, filiale du groupe BNP Paribas dispose aujourd’hui d’un réseau de 111 agences et de 123 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans le domaine du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière et du leasing.

L’UBCI est certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. Une attention particulière est consacrée aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale en ligne avec la politique du groupe BNP Paribas.

Pour plus d’information : www.ubci.tn