L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) confirme sa solidité financière. Suite au Conseil d’administration du 27 mars 2026, la banque affiche des indicateurs de rentabilité en forte progression, portés par un résultat net consolidé frôlant les 70 millions de dinars.

L’exercice 2025 marque une étape clé pour l’UBCI. Le résultat net consolidé s’établit à 69,410 MTND, contre 54,985 MTND en 2024, soit une croissance robuste de 26,2%. Côté individuel, la banque dégage un bénéfice de 65,851 MTND.

Fort de ces résultats, le Conseil proposera aux actionnaires un dividende de 1,300 DT par action (sous réserve de l’accord de la BCT). Les investisseurs sont conviés le mardi 28 avril 2026 à l’hôtel Sheraton Tunis pour l’Assemblée Générale Ordinaire (14h) suivie d’une Extraordinaire (16h) dédiée à la mise à jour des statuts.