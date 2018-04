Le tour opérateur russe “Pegas Touristik” annonce, dans un communiqué rendu public jeudi 26 avril, qu’il va inaugurer ses vols pour la saison touristique 2018, le vendredi 27 avril 2018, à l’aéroport Monastir Habib Bourguiba.

Les trois premiers vols sont programmés pour le premier jour en provenance de Moscou, Arkhangelsk et Kaliningrad, transportant 690 touristes. Le programme des vols s’étalera sur la période du 27 avril au 28 octobre 2018 et sera assuré par 503 vols en raison d’un à trois vols par jour, en provenance de 21 villes de Russie et d’Ukraine, soit un total estimé de touristes transportés de 140.000.

Le programme de la saison sur l’aéroport Jerba-Zarzis sera assuré par 231 vols à raison d’un à trois vols quotidiens également, transportant au total plus de 76 000 touristes en provenance de 10 villes en Russie et en Ukraine.

Erkan Gurakar, directeur général de Pegas Touristik en Tunisie, a affirmé que “nous avons toujours été convaincus de la capacité de reprise du secteur du tourisme en Tunisie, à la faveur de ses multiples atouts. Et c’est forts de cette conviction que nous avons continué après les lâches attentats de 2015, à opérer sur la Tunisie alors que quasiment tous les autres fuyaient la destination. C’est à ce titre qu’en 2016, le ministère du Tourisme Tunisien nous a élu le meilleur TO Russe en Tunisie”.

Selon lui, la Tunisie est devenue une destination touristique de plus en plus appréciée par les Russes et nous nous considérions à Pegas Touristik comme “un partenaire à part entière dans la promotion de cette destination. Nos efforts dans ce sens, nous permettent cette année de réaliser une augmentation du nombre de touristes pour la Tunisie de l’ordre de 31%, en comparaison à l’année dernière”.

Pegas Touristik organise chaque année des éductours en Tunisie pour de nombreux voyagistes Russes et Ukrainiens en vue de leur faire découvrir les principaux attraits touristiques de la Tunisie et par conséquent mieux les proposer ensuite à leurs clients. 455 voyagistes seront invités cette année.

Pegas Touristik est un Tour Opérateur créé en 1994 à Moscou. Il dessert un grand nombre de destinations touristiques dans le monde dont la Tunisie depuis 2003, au départ de la Russie, de l’Ukraine, de la Bélarusse, de la Géorgie et du Kazakhstan.