“Le système d’achats publics en ligne (Tunisian e-procurement system ou “TUNEPS”) sera obligatoire à partir de septembre 2018, pour toutes les institutions et les administrations publiques”, a fait savoir la présidente de l’Observatoire national des marchés publics (ONMP), Rim Zehri.

Elle a ajouté, à l’occasion d’une journée de sensibilisation sur les procédures des achats publics en ligne, organisée, lundi 23 avril, au siège de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), qu’un décret sera bientôt publié pour généraliser la plateforme “TUNEPS” afin de garantir le principe de la transparence et lutter contre le phénomène de la corruption.

Zehri a fait savoir que le système des achats publics en ligne, entré en vigueur depuis juin 2014, vise à améliorer l’efficacité des achats et marchés publics ainsi que la compétitivité, en concrétisant le principe de l’équité entre les appels d’offres et à réduire les délais de conclusion des marchés en vue de maîtriser le coût de réalisation des projets publics, en termes de réduction des documents, du coût du transport et de la consommation d’énergie.

Selon elle, environ 274 acheteurs publics ont déjà adhéré à la plateforme “TUNEPS” ainsi que plus de 1.800 approvisionneurs.

De son côté, la directrice de la cellule centrale de bonne gouvernance au ministère du Transport, Najwa Hssoumi, a indiqué que seulement 4 entreprises sur un total de 26 entreprises relevant du département du Transport sont inscrites à la plateforme TUNEPS, mais elles n’ont pas encore commencé à appliquer ce système.

Elle a ajouté que cette journée d’information vise à sensibiliser toutes les entreprises relevant du ministère du Transport à utiliser TUNEPS, un mécanisme devenu obligatoire pour mieux enraciner l’intégrité et concrétiser le principe de la transparence au niveau de l’opération des achats publics.