Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a souligné la détermination de son département à activer les mesures décidées lors d’un CMR tenu le 1er juin 2017 en faveur des secteurs du textile, de l’habillement, du cuir et chaussures. Il précisera que près de 70% de ces mesures ont déjà été activées, dont la régularisation de la situation des entreprises installées dans les zones de développement régional prioritaire et leur octroi de primes d’investissement.

Présidant jeudi 19 avril, au siège de son département, une séance de travail consacrée au suivi de la mise en oeuvre de ces mesures, en présence des ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l’emploi, Feriani a indiqué que les mesures réalisées concernent également des crédits d’une valeur de 4,5 millions de dinars (MDT), alloués au budget du CEPEX, notamment pour le secteur du textile et de l’habillement pour réaliser le programme de marketing et de commercialisation (2017/2019) ainsi que des crédits supplémentaires pour le budget de l’APII, d’une valeur de 2,2 MDT, pour faire connaître les opportunités d’investissement dans ce secteur.

De son côté, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a annoncé le rééchelonnement sur six ans avec une année de grâce, des dettes des entreprises du textile, habillement, cuir et chaussures auprès de la CNSS qui passent par des difficultés conjoncturelles.

Ces sociétés sont appelées à payer en contrepartie, une avance symbolique (5% du principal de la dette), tout en bénéficiant d’une suspension des poursuites engagées à leur encontre. Cette mesure a été prorogée jusqu’à fin juillet 2018.

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Faouzi Abderrahmane, a relevé la disposition de son département, de travailler avec les professionnels pour améliorer la qualité de la formation dans ce secteur.

Et d’appeler les représentants de la profession à lui transmettre leurs besoins en matière de formation, en vue de prospecter les ressources matérielles et humaines nécessaires.