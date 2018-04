La Tunisie participe au Salon international de l’industrie agroalimentaire, de boissons et de la gastronomie “Alimentaria” qui se tient du 16 au 19 avril 2018 à Barcelone (Espagne).

Le stand tunisien, aménagé sur une superficie de 135 mètres carrés, présente les produits de 16 entreprises opérant dans les secteurs de l’huile d’olive, les conserves alimentaires, les dattes et les épices, précise un communiqué de l’Agence de promotion des investissements agricole (APIA) publié, mardi.

La participation tunisienne s’inscrit dans le cadre du programme de développement mis en place par La FIPA (Agence de promotion de l’investissement extérieur) et l’APIA et visant à mieux faire connaitre le climat d’affaires en Tunisie et d’attirer les investissements dans les secteurs innovants, notamment, l’agriculture et les industries alimentaires.

Il s’agit en outre de présenter les opportunités de partenariat et développer les produits locaux, précise la même source.

Organisé tous les deux ans, l’édition 2018 du salon ALIMENTARIA table sur 150 000 visiteurs, dont 800 acheteurs internationaux, soit 30% de plus que lors de la dernière édition de 2016.