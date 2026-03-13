La Tunisie participe, via le bureau de l’Office national du tourisme tunisien en République tchèque, à la 34e édition du Salon du tourisme de Prague, qui se tient du 12 au 14 mars 2026, et ce “à travers un stand remarquable présentant les différentes destinations touristiques du pays”.

Lors de cette édition, la Tunisie met l’accent sur la promotion de la destination Tabarka, en parallèle avec la programmation de vols directs entre l’aéroport de Prague et l’aéroport de Tabarka à partir du mois de juin 2026, après une interruption de plus de 11 ans. Cette initiative vise à renforcer la connectivité aérienne et à faciliter l’accès à cette destination côtière.

À travers sa participation à ce salon, la Tunisie cherche à consolider sa présence sur le marché tchèque, considéré comme une vitrine importante pour la plupart des pays d’Europe centrale. Cette participation a lieu alors que le salon réunit plus de 300 exposants provenant de diverses destinations touristiques mondiales et attire environ 25 000 visiteurs chaque année, selon des données publiées par l’ambassade de la République tunisienne à Prague.

L’ambassade de Tunisie a accompagné la participation du bureau de l’Office national du tourisme à cet événement, qui compte parmi les plus importantes manifestations touristiques en Europe centrale, soulignant le rôle vital de cette manifestation dans le renforcement de la coopération touristique et des échanges culturels entre la Tunisie, la Tchéquie et les pays voisins.