L’accès des familles aux technologies de l’information et de la communication a évolué de 20% en 2017 alors que celui de possession d’ordinateurs a atteint 47,1%, et de l’accès à internet est de 44,5%, contre respectivement 39,3% et 37,5% en 2016. Ce sont les chiffres publiés par le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, dans un communiqué.

Les indicateurs avancés par le ministère font également état d’une évolution de 12% de l’usage d’internet par les individus, étant donné que le taux des usagers d’internet a atteint 55,5% contre 49,6% en 2016.

Le ménage est le lieu qui connaît le plus fort taux d’utilisation d’internet avec 90%, en raison de l’augmentation du nombre des familles connectées au réseau d’internet, précise le communiqué.

L’usage d’internet sur les équipements mobiles a nettement progressé, atteignant 78%. L’intérêt des usagers d’internet porte essentiellement sur l’accès aux réseaux sociaux (89,1%), le téléchargement des films, des photos et de la musique (61,8%), la pratique et le téléchargement des jeux vidéo (54,2%), la communication à travers internet (47,2%), l’utilisation du courrier électronique et les conversations électroniques (45%).

La structure d’accès des familles au réseau internet haut débit a également évolué, comme en témoigne l’utilisation croissante d’internet sur les réseaux mobiles ayant atteint 88,7%.

La fréquence d’utilisation d’internet s’est aussi remarquablement améliorée, étant donné que 88% des usagers en utilise au moins une fois par jour.

A noter que les indicateurs avancés par le ministère font référence au recensement sur l’emploi effectué par l’Institut national de la statistique, durant le quatrième trimestre de l’année 2017 et qui a comporté un chapitre sur l’accès des familles aux technologies de l’information et de la communication et leurs usages.

Quant aux indicateurs, ils sont exploités pour définir les indices généraux adoptés à l’échelle mondiale pour élaborer les classements mesurant le degré de préparation des pays à l’usage des technologies de l’information et de la communication, à l’instar du rapport annuel de l’Union internationale des télécommunications (UIT), “Mesurer la société de l’information” reposant sur l’Indice de développement des TIC (ICT Development Index – IDI).