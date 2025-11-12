Le ministre des Technologies de la Communication, Sofiène Hemissi, a représenté la Tunisie au Sommet mondial de l’Internet, organisé du 6 au 10 novembre à Wuzhen (Chine), un événement de premier plan consacré à la régulation de l’intelligence artificielle et à la coopération internationale en matière de cybersécurité.

Lors de deux interventions, Hemissi a souligné l’urgence d’instaurer des mécanismes internationaux cohérents pour encadrer les usages de l’intelligence artificielle. Il a mis en avant l’expérience tunisienne en matière de régulation numérique et a proposé la création d’un cadre de collaboration entre la Chine et les pays arabes, afin de renforcer la gouvernance numérique régionale et de favoriser un partage équitable des bénéfices technologiques.

La délégation tunisienne, accompagnée et suivie de près par l’ambassade de Tunisie à Pékin, a participé à la cérémonie d’ouverture présidée par le vice-ministre de l’Administration chinoise du cyberespace (CAC), Wang Jintao, en présence de hauts responsables gouvernementaux, d’experts internationaux et de représentants d’organisations multilatérales.

D’après les informations publiées sur la page Facebook de l’ambassade de Tunisie à Pékin, les débats du Sommet ont été centrés sur la nécessité de développer des cadres régulatoires efficaces pour prévenir les risques liés aux usages irresponsables de l’IA et de renforcer une coopération multilatérale renforcée pour garantir la sécurité des données et l’intégrité des systèmes numériques. Les participants ont unanimement affirmé que le progrès technologique doit être orienté vers le bien-être humain et les objectifs de développement durable.

Par ailleurs, des ateliers ont été organisés avec la participation d’universités, de centres de recherche et d’experts du secteur, offrant un espace privilégié d’échange d’expériences et de bonnes pratiques pour une gouvernance inclusive et responsable de l’Internet.