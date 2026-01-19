Le chiffre d’affaires du secteur des télécommunications a enregistré une croissance de 4 %, passant de 3 988,8 millions de dinars (MD) en 2024 à 4 144,7 MD en 2025, selon l’Instance nationale des télécommunications (INT).

Le lancement de la technologie 5G en février 2025 a marqué un tournant pour le secteur. Après une série d’expérimentations, le déploiement commercial officiel de ce service en Tunisie a eu lieu le 14 février 2025, via les trois opérateurs : Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange.

D’après les données de l’INT, qui célèbre cette année son 25ᵉ anniversaire, les investissements globaux dans le secteur ont connu un bond significatif, passant de 753,5 MD en 2024 à 1 198,6 MD en 2025. Cette dynamique devrait se maintenir avec l’extension de la couverture 5G.

Les services Internet ont enregistré les hausses les plus importantes, tandis que les services téléphoniques traditionnels ont continué à reculer. Le service Internet mobile a ainsi connu la plus forte progression, son chiffre d’affaires passant de 1 296,6 MD à 1 427,8 MD.

Le service Internet fixe arrive en deuxième position, avec une augmentation de 1 264,3 MD à 1 416,9 MD, tandis que le téléphone mobile (appels) a diminué, passant de 1 088,6 MD à 1 000,6 MD sur la même période, en raison de l’usage croissant d’applications telles que WhatsApp, Messenger et TikTok, intégrées à la consommation de données.

Le chiffre d’affaires du téléphone fixe a, quant à lui, poursuivi sa baisse, atteignant 71,6 MD contre 89,1 MD entre 2024 et 2025.

Par ailleurs, les statistiques de l’INT révèlent une amélioration notable de la pénétration des services. En effet, le nombre d’abonnés est passé de 14,4 millions à près de 15 millions, soit un taux de pénétration supérieur à 125 %.

Le taux d’accès à Internet fixe a atteint 52,6 %, tandis que celui d’Internet mobile s’élève à 89,2 %.

La dépense mensuelle moyenne pour les appels mobiles est restée quasi stable à 3,3 dinars, tandis que la dépense moyenne pour Internet (5G/4G/3G) est passée de 9,1 dinars à 10,4 dinars.