Une étude récemment menée par le groupe « Tawhida Ben Cheikh » auprès d’un échantillon de 5 000 jeunes âgés de 18 à 29 ans dans plusieurs gouvernorats a montré que 48% des jeunes Tunisiens s’informent sur Internet au sujet de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs.

Hajer Nasser, membre du groupe, a déclaré à l’agence TAP en marge d’un atelier de formation sur les droits sexuels et reproductifs organisé mardi par le groupe « Tawhida Ben Cheikh » à Siliana, qu’environ la moitié des jeunes Tunisiens ont recours à Internet pour obtenir des informations sur les droits et la santé sexuels et reproductifs, même si ces informations peuvent être erronées.

Elle a souligné le faible niveau de sensibilisation des jeunes aux droits sexuels et reproductifs, ce qui nécessite d’intensifier les ateliers de formation et de sensibilisation dans les régions afin d’accroître ce niveau de sensibilisation, en rappelant leur droit à l’information correcte, à l’intégrité physique et au choix des décisions concernant leur corps.

Pour sa part, la représentante du Front pour l’égalité et les droits des femmes, Neïla Zoghlami, a déclaré que les droits sexuels et physiques diffèrent légèrement de la santé sexuelle et reproductive, car les droits sont indivisibles, y compris les droits à une vie digne et saine et au recours à la justice, comme le garantissent les conventions internationales.

Elle a souligné que la santé sexuelle et reproductive concerne principalement le corps notamment dans le cadre de l’avortement, de l’utilisation des moyens contraceptifs et du contrôle de la relation reproductive sans pression de la société ou du partenaire.

Salma Hajri, médecin endocrinologue-diabétologue, spécialisée dans la santé sexuelle et reproductive, a révélé que les droits des femmes sont toujours menacés à l’échelle mondiale, ce qui nécessite un changement de mentalité, en particulier en ce qui concerne le droit à l’avortement.