Le Centre national des technologies en éducation (CNTE) organise, ce vendredi, en collaboration avec l’Agence nationale de la cybersécurité (ANCS), la sixième édition de la manifestation “Safer Internet Day” (SID 2026) dédiée aux élèves du primaire, du collège et du secondaire des différentes régions du pays et ce, à l’occasion de célébration de la Journée internationale pour un Internet plus sûr (SID-le 11 février de chaque année).

Parallèlement aux activités de sensibilisation et d’information destinées aux élèves ayant participé en présentiel au siège du CNTE, des rencontres à distance sont organisées au profit de dizaines d’élèves de différents niveaux dans plusieurs gouvernorats.

“Des interventions et des workshops de sensibilisation à la cybersécurité, des jeux interactifs pour les élèves, en présentiel et à distance, ainsi que des activités théâtrales, des ateliers de dessins et de robotique sont programmés dans le cadre de cette manifestation annuelle visant à sensibiliser les élèves à l’importance de la sécurité informatique”, a fait savoir Ahlem Ben Ali, formatrice en intégration des technologies de l’information et de la communication au CNTE.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable a ajouté que cette manifestation vise à ancrer chez les élèves une culture d’utilisation sûre et responsable des sites web et des réseaux sociaux, et à attirer leur attention sur la nécessité de se protéger des risques liés à l’usage non sécurisé de la technologie.

Elle a, en outre, souligné que, dans le cadre de ces activités, les élèves découvrent certains risques numériques, apprennent à créer des mots de passe sécurisés les protégeant contre le piratage et à distinguer les sites sécurisés des sites dangereux.

Ils sont aussi initiés au rôle de l’intelligence artificielle comme nouvel élément dans ce parcours, afin de leur permettre de différencier les informations fiables des informations trompeuses ou fausses, selon la même source.