Un appel à proposition de projets sera bientôt lancé au profit des associations et organisations communautaires de base autour d’initiatives stratégiques dans le secteur de l’environnement. C’est ce qu’a indiqué, Saber Ben Mbarek, coordinateur national du Programme de micro-financement du fonds de l’environnement mondial (PMF FEM), en marge d’un atelier de restitution de la stratégie de la phase 6 du Programme initié depuis 1993 en Tunisie, organisé à Tunis vendredi 13 courant.

A cette occasion, Ben Mbarek a précisé que les initiatives stratégiques dans le secteur de l’environnement seront discutées lors de cet atelier qui regroupe des représentants de la société civile, des institutions publiques, des chercheurs et autres organisations internationales.

Cet atelier, organisé par le PME FEM et le centre CAWTAR (Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche), fait suite à une série de workshops régionaux qui ont eu lieu en février 2018 au nord, au centre et au sud de la Tunisie, et auxquels ont pris part environ 80 associations locales et des représentants des institutions publiques, a-t-il ajouté.

Ben Mbarek a aussi souligné que les initiatives stratégiques seront alignées aux stratégies et aux plans nationaux de l’environnement.

Il a, en outre, rappelé que le PMF FEM (un fonds géré par le Programme des Nations unies pour le développement) est spécialisé dans le renforcement des capacités, le financement des associations pour la réalisation de projets sur des thématiques de l’environnement (entre 1.000 et 50.000 dollars), outre la capitalisation et l’échange de bonnes pratiques.

“L’objectif recherché est d’aider les associations locales à contribuer à résoudre et à faire face aux défis de l’environnement à travers des projets”, a-t-il expliqué.

Depuis 1993, rappelle Ben Mbarek, le PMF FEM a financé 180 projets communautaires sur le territoire tunisien autour de plusieurs thématiques, comme la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, la lutte contre les changements climatiques, la protection des eaux internationales, la lutte contre la dégradation des terres, la gestion durable des forêts et la lutte contre les polluants organiques persistants.

De son côté, Soukeina Bouraoui, directrice exécutive de CAWTAR, a souligné que le centre veut mettre en relief la contribution de la femme dans la préservation de l’environnement en renforçant ses capacités et en l’aidant à créer des projets dans ce secteur.

“Les associations locales, essentiellement les femmes, doivent être conscientes qu’elles ont un grand rôle à jouer dans la préservation de l’environnement à l’échelle mondiale et dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon de 2030”, a-t-elle dit.

A noter que des intervenants nationaux et internationaux participent à l’atelier. Ils discuteront plusieurs thèmes comme les droits de l’homme à l’environnement, le programme PMF FEM phase 6, les priorités nationales en matière d’environnement et les initiatives innovantes du PMF FEM.