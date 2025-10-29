Une campagne de communication intitulée « el Station » (ou « Lem7ata ») sera lancée mardi 4 novembre 2025 devant la gare de Tunis, place Barcelone. Son objectif est de mettre en lumière le rôle fondamental et l’impact concret des associations locales.

Organisée par le Laboratoire de l’économie sociale et solidaire « Lab’ess », cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Favoriser la pérennité et l’autonomisation de la société civile tunisienne », financé par l’Union européenne et l’ambassade du Canada.

L’événement de lancement rassemblera des associations locales, des citoyens et des partenaires institutionnels autour de stands de produits, d’ateliers manuels et participatifs, ainsi que de prestations artistiques. Ces activités visent à présenter des récits réels et des initiatives inspirantes issues de la société civile.

Depuis son lancement en mai 2024, le projet « Lab’ess », mis en œuvre en partenariat avec le Centre Al Kawakibi pour la Transition Démocratique (KADEM), accompagne les organisations de la société civile tunisienne dans le renforcement de leurs capacités administratives, financières et de gouvernance. Après une première année consacrée à la formation, au financement et à l’accompagnement, cette nouvelle phase a pour objectif d’améliorer l’image des associations et de promouvoir leurs réussites.

La campagne « Lem7ata », qui signifie « la station » en dialecte tunisien, symbolise un lieu de rencontre entre citoyens, associations et institutions, où se tissent solidarité et initiatives collectives.

Afin de transformer la perception traditionnelle des associations, une série de vidéos de sensibilisation présentant des success stories et des projets concrets sera diffusée sur les réseaux sociaux de « Lab’ess ».

Fondé en 2012 après la révolution, « Lab’ess » est une association tunisienne spécialisée dans l’économie sociale et solidaire. Elle s’engage depuis plus d’une décennie à soutenir les dynamiques citoyennes et à expérimenter des modèles économiques alternatifs.