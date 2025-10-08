Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a organisé au centre de camping et loisirs pour enfants à Zarzis des sessions de formation sur la gouvernance des financements publics des associations, au profit de 30 cadres relevant des commissariats régionaux de la femme et de la famille dans les gouvernorats de Médenine, Kébili, Tataouine et des associations partenaires, selon un communiqué du ministère.

Une session similaire est prévue les 16 et 17 octobre courant au centre national de l’informatique pour enfants, destinée aux cadres relevant des commissariats régionaux de la femme et de l’enfant dans les gouvernorats de l’Ariana, Ben Arous et Tunis, dans le cadre d’une série de formation sur la gouvernance des financements publics des associations qui seront organisées, au fur et à mesure, à travers tous les gouvernorats.

Ces sessions comportent un volet théorique et des ateliers de travail sur plusieurs thématiques dont notamment, le système de gouvernance et les mécanismes de financement et de suivi.