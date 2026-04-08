La guerre en Iran a déclenché une flambée des prix du carburant à l’échelle mondiale. Aux Philippines, le diesel a bondi de plus de 80 %, au Nigeria l’essence a grimpé de près de 50 %, et même les économies avancées comme l’Australie ou les États-Unis ont subi des hausses de 30 à 50 %. L’Europe, grâce à ses mécanismes de régulation, a limité l’impact à des hausses plus modérées, tandis que la Chine et le Japon ont réussi à contenir l’augmentation à moins de 11 %.

Ce panorama révèle une vérité simple : la dépendance énergétique rend les pays vulnérables aux chocs géopolitiques.

La Tunisie, entre populisme et déficit

La Tunisie, déjà confrontée à un déficit énergétique chronique, continue à maintenir artificiellement les prix du carburant. Cette politique populiste protège momentanément le consommateur, mais elle fragilise l’État :

-les subventions creusent le déficit budgétaire ;

-elles freinent les investissements dans les énergies renouvelables ;

-elles profitent autant aux ménages aisés qu’aux plus modestes, accentuant les inégalités.

À court terme, cette stratégie évite une explosion sociale. À long terme, elle constitue une bombe à retardement.

Relancer la prospection nationale

Au-delà des subventions, la Tunisie doit affronter une autre urgence : la baisse de sa production nationale d’hydrocarbures. Le départ de grandes entreprises pétrolières et gazières a réduit les perspectives d’exploration. Dans ce contexte, la relance de la prospection pétrolière et gazière est devenue impérative.

La dépendance vis-à-vis de l’Algérie pour l’approvisionnement en gaz naturel illustre cette fragilité. Si cette coopération reste vitale, elle ne peut constituer une solution durable. La Tunisie doit diversifier ses sources et renforcer sa souveraineté énergétique.

Le choix stratégique

La Tunisie est à la croisée des chemins :

continuer à subventionner massivement les prix, au risque d’une crise budgétaire majeure;

engager une réforme graduelle, ciblant les aides vers les ménages vulnérables, tout en investissant dans les énergies renouvelables et en relançant la prospection nationale.

Dans un monde où les chocs géopolitiques deviennent la norme, retrouver une souveraineté énergétique n’est plus un luxe, mais une nécessité stratégique.